تعزيز التعاون والعلاقات الأخوية بين السودان وجنوب السودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمتدح وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم العلاقات الأخوية الثنائية بين دولتي السودان وجنوب السودان وأشاد بوحدة المصير بين الشعبين في مختلف الأصعدة السياسية و الاقتصادية والعسكرية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد من دولة جنوب السودان الذي يضم عدد من المسؤليين برئاسة الفريق ثوى شانى ديت ممثل رئيس أركان القوات المسلحة بجنوب السودان.

وقال الوزير ان موارد البلدين الطبيعية المتعددة كفيلة لإحداث تكامل وتعاون مشترك يمكن أن يرفع مستوى النهضة بالبلدين إلى المستوى الذي ينشده المواطنون إذا ماتم دعم الاستقرار والأمن من قبل الدولتين ، وشكر جهد حكومة دولة الجنوب على ما تبذله من جهود مقدرة لإنجاح محادثات السلام التي تستضيفها الآن متمنيا أن تكلل بالنجاح التام مبديا إستعداد السودان لتفعيل كل الإتفاقيات الثنائية خاصة إتفاقيات التعاون الثنائى العسكري وتنشيط أعمال اللجنة السياسية العسكرية المشتركة.

وتقدم ممثل رئيس أركان القوات المسلحة بجنوب السودان بالتهنئة للسيد وزير الدفاع بمناسبة توليه المنصب و قال أنهم مستعدون تماماً للتعاون المشترك في كافة المجالات ودعم وحدة المصير لما تتميز به العلاقات من روابط تاريخية لا يمكن تخطيها في مسار العلاقات بين البلدين متقدما بالشكر للسيد الوزير علي حسن تفهمه لوضعية العلاقات ومسارها الطبيعي وعبر عن وقوفهم مع السودان حتى يتحقق السلام والإستقرار الكامل.