لقاء نمور الشمال الفرصة الأخيرة للبرنس والجنرال في الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفيد المتابعات أن مجلس إدارة نادي الهلال منح المدرب صلاح محمد آدم فرصة أخيرة في مباراة الفريق أمام الأهلي شندي في الجولة السادسة وحال تعثر الفريق فإن إقالة المدرب ستكون حاضرة بجانب مساعده هيثم مصطفى الذي تولى المهمة مع الجنرال مؤخرا.

وكان الأزرق قد تعثر في ثلاث مباريات تواليا مسجلا البداية الأسوأ له منذ انطلاقة المسابقة، وسيواجه الأزرق أندية النخبة في أفريقيا في مجموعات الأبطال بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.

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