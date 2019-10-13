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وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالتعاون في التحقيق لعزل ترامب

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تعهّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأحد أن يتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديمقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

واوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لمذكرة استدعاء من الديمقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا.

وقال إسبر في مقابلة على قناة ”سي بس اس“ الأميركية ”سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس“.

ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الابيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

ويقود رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينغز في مجلس النواب تحقيقا لكشف معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على أن يكون ذلك شرطا لتلقي المساعدات العسكرية.

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وأبلغ إسبر محطة ”فوكس نيوز“ الأحد أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء.

وقال ”للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضا. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دورا في هذا“.

وحصلت اللجان النيابية على مجموعة رسائل نصية لمحادثات جرت بين دبلوماسيين أميركيين تظهر أن إدارة ترامب بذلت جهودا من أجل الضغط على أوكرانيا بغية فتح تحقيق بحق جو بايدن، وابنه هانتر.

وقد أعرب بعض الدبلوماسيين في الرسائل النصية عن خشيتهم من أن تكون تلك التصرفات غير ملائمة.

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