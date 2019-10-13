مصر.. قرار قضائي بمنع المطربة المصرية ”بوسي“ من السفر

أصدر النائب العام في مصر، قرارًا بمنع المطربة المصرية ياسمين محمد شعبان، الشهيرة في الوسط الفني بالمطربة بوسي، من السفر.

ويأتي القرار بسبب الأحكام الصادرة ضدها، وآخرها حكم بالحبس لمدة 3 سنوات واجب النفاذ، خاصًة بعد رفض عريضة تظلّم على الحكم قدّمها محاميها الخاص.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب المحامي المصري أشرف مسعود، الذي وكّله طليق المطربة بوسي، في قضاياه، فإن“القرار يخص جريمة إصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه، دون رصيد وهو حكم واجب التنفيذ“.

وأضاف البيان، أن“هناك حكمًا غيابيًا آخر صادر من محكمة الهرم في محافظة الجيزة، يقضي بالحبس 3 سنوات، ودفع 100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه“.

وأكد المحامي في بيانه، أنه“صدر حكم ثالث ضد المطربة بوسي، قبل أيام، وهو حكم غيابي أيضًا، ويقضي بحبسها 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية إصدارها شيكًا بمبلغ 10 ملايين جنيه“.

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وشددّ على أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي، في 3 شيكات متفرقة تقدر بمبلغ 27 مليونًا، ووصلت أحكامها إلى 9 سنوات سجنًا.

على صعيد متصل، أرسل المكتب الخاص لمحامي طليق المطربة بوسي، إنذارًا للفنان المصري هاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين في مصر، يطالب فيه بإيقاف وشطب عضوية المطربة بوسي من النقابة.

وبرّر المحامي الإنذار بسبب صدور حكم نهائي ضد المطربة بوسي، بالحبس في جرائم إصدار شيكات دون رصيد، وهو ما يُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ويستوجب شطب عضويتها من النقابة.