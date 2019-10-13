ماذا قال قيس سعيّد في أوّل تصريح له بعد إعلان فوزه برئاسة تونس؟

واستهلّ قيس سعيد كلمته الموجزة بالقول: ”شكرًا للشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ وتشوقه للحرية، يا شعب تونس العظيم، فقد أعطيتم درسًا بالتمسك بالشرعية“.
وأضاف قائلًا: ”أنتم أبهرتم العالم وليطمئن الجميع على أنني سأحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص كي نحاول أن نبني تونس جديدة“.
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