ماذا قال قيس سعيّد في أوّل تصريح له بعد إعلان فوزه برئاسة تونس؟

تعهّد الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، بـ“بناء تونس جديدة“، وذلك في أوّل تصريح له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

واستهلّ قيس سعيد كلمته الموجزة بالقول: ”شكرًا للشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ وتشوقه للحرية، يا شعب تونس العظيم، فقد أعطيتم درسًا بالتمسك بالشرعية“.

وأضاف قائلًا: ”أنتم أبهرتم العالم وليطمئن الجميع على أنني سأحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص كي نحاول أن نبني تونس جديدة“.