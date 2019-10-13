وكشف مصدر مقرب من رمضان لـ“إرم نيوز“ أن ”الفنان الشاب تلقى تحذيرًا من هيئة الترفيه بألا يعتمد نفس أسلوبه على المسرح في الحفلات التي أحياها مؤخرًا في مصر، وهي الاستعانة بالفتيات أو ارتدائه ملابس غير لائقة وكاشفة لجسده“.
وأشار المصدر إلى أن ”العقد المبرم بين رمضان وهيئة الترفيه يتضمن هذه الشروط، ومخالفتها تعد إخلالًا بالتعاقد بين الطرفين“.
وأوضح أن ”هناك تجهيزات ضخمة لحفل رمضان، حيث ستكون هناك ساحة كبيرة خالية من المقاعد، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من فنان، للغناء مع محمد رمضان على المسرح“.
يذكر أن محمد رمضان نشط مؤخرًا في مجال الغناء وقدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب التي حققت نسب مشاهدة عالية، أبرزها ”إنساي“ مع المغربي سعد لمجرد و“فيروس“ و“مافيا“ و“أنا الملك“ و“نامبر وان“ و“عايزينها فوضى“ وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتلقى ”تعليمات صارمة“ بشأن حفل موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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