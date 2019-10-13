هنأ رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، المنتخب الروسي للرجال بتأهله المبكر لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020 بعد فوزه في مباراة اليوم على مضيفه القبرصي بخماسية بيضاء. وكتب مدفيديف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبرص- روسيا 0-5! أهنئ المنتخب الروسي لكرة القدم بالتأهل لكأس أمم أوروبا 2020. ننتظر منكم مباريات جميلة كمباراة اليوم خلال البطولة الأوروبية في العام القادم". كما هنأ وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف المنتخب الروسي بتأهله المبكر إلى "يورو 2020" قبل جولتين من نهاية التصفيات. وتأهل المنتخب الروسي إلى "يورو 2020" بعد تغلبه على مضيفه القبرصي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة. والمنتخب الروسي هو ثالث منتخب يتأهل لكأس أمم أوروبا 2020 بعد منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدفيديف يهنئ المنتخب الروسي بالتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.