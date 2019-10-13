شاهد قميص برشلونة الجديد يعود تصميمه لمائة عام

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة بدأت مرحلة الحديث عن القميص الأساسي الجديد لبرشلونة الإسباني خلال منافسات الموسم المقبل (2020-2021)، رغم أن الوقت مازال مبكراً على الكشف الرسمي عن الأطقم المتعلقة بمباريات تلك الفترة. وعلى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرت العديد من الحسابات المرتبطة بأخبار برشلونة صوراً لقميص الفريق الأساسي للموسم المقبل. وبحسب قناة العالم سيكون القميص مختلفاً ومستوحى من الطاقم الذي كان يرتديه برشلونة قبل 100 عاماً وتحديداً في موسم (1919-1920). Advertisements وتخلى برشلونة عن قميصه الأساسي للموسم الحالي عن الخطوط الطولية، بعد أن اعتمد على تصميم المربعات التي تجمع بين اللونين الأزرق والأحمر، لكن طاقم الموسم المقبل سوف يشهد عودة التصميم الأفقي مع وجود خطوط ذهبية بجوار الأزرق والأحمر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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