بالصور : بعد عارضة الأزياء… فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات “انستغرام” برفقة محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي.

وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: “كان من دواعي سروري مقابلة رجل العام محمد صلاح”.

وسبق لمحمد صلاح أن أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلسة التصوير التي جمعته بعارضة “فيكتوريا سيكريت”، أليساندرا أمبروسيو.

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وبعد تلك الضجة، شارك “صلاح” معجبيه، يوم السبت، فيديو من كواليس جلسة التصوير لصالح مجلة “جي كيو” العالمية.

وبحسب سبوتنك تضمن مقطع الفيديو، الذي شاركه محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، العديد من الإطلالات له وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة.

وتصدر اسم محمد صلاح وأليساندرا أمبرسيو قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع “غوغل”، فضلاً عن الهاشتاغات الأكثر تداولاً عبر “تويتر”. يذكر أن صلاح حصد في 7 أكتوبر الجاري، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة “GQ” العالمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)