نقابة الموانئ تدفع بمذكرة لإجازة الهيكل الوظيفى الجديد

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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دفعت النقابة العامة لعمال الموانئ البحرية، بمذكرة لوزارة النقل بغرض إستعجال إجازة الهيكل الوظيفى الجديد للعاملين بالموانئ والحاق التعيينات الأخيرة المودعة حالياً لدى القطاع الإقتصادى بمجلس الوزراء.
وأكد محمد على آدم شيبة الأمين العام لنقابة الموانى بحسب (smc) أن إجازة الهيكل الوظيفى للعاملين بهيئة الموانى البحرية قد أصبح قضية ملحة من أجل التطوير، مبيناً أن الموانئ بشكلها الحالى تتطلب توفير القوى العاملة فى هذا المرفق الاستراتيجى المهم لاقتصاد البلاد.
وكشف شيبة أن القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء قد أطلع على المقترح عقب الدفع به من ديوان شئون الخدمة ووزارات المالية والنقل والعمل لأجل إجازته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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