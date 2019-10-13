الشرطة تنفي إطلاق سراح موسى هلال وتؤكد محاكمته عسكرياً

نفت الشرطة خبر إطلاق سراح موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد الذي تم احتجازه من قبل قوات الحكومة في مستريحة في نوفمبر 2017.

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وأكدت الشرطة في تعميم صحفي بحسب اليوم التالي – أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح المدعو موسى هلال غير صحيح، وأن المذكور لم يتم إطلاق سراحه ولازال يواجه جلسات المحكمة العسكرية المختصة بمقرها، حيث أن المذكور هلال يتبع للقوات المسلحة ويواجه بلاغات بالرقم (620) بتاريخ 2014/3/2م تحت المواد (21 /51 /130 /168 /182) من القانون الجنائي لسنة1991م بالقسم الأوسط الفاشر، المتعلقة بالاشتراك في القتل والحرابة والاتلاف الجنائي بسبب استيلائه على (18) عربة تتبع لقوات الشرطة، وتدمير واحدة وقتل (15) فردا وجرح (45) من منسوبي الشرطة.

وقامت النيابة العامة بإحالة البلاغ للمحكمة العسكرية ليحاكم أمامها بحكم الاختصاص، حيث تكونت هيئة الاتهام من القضاء العسكري والنيابة العامة، وانضمت لها قوات الشرطة في الحق الخاص وفقاً نص المادة(4/36) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة1991م وذلك بموافقة النيابة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)