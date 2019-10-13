شركة أمريكية تبحث توسيع استثماراتها في السودان

بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم مع المهندس أيمن خطاب رئيس شركة بيكر هيوز (baker hughes) في شمال إفريقيا والخليج، بحث سبل توسيع استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي وخدمات الحقول، وإدخال تقنيات جديدة لزيادة الإنتاج النفطي وإعادة إنتاج الآبار بعد توقفها.

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وثمن الوزير بحسب سونا – وجود شركة بيكر هيوز الأمريكية داخل قطاع النفط والغاز، وأشاد بقدراتها الكبيرة وتقنياتها الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز، معلناً استعداده للعمل معها بصورة أكبر حتى تحقق طفرة في زيادة الإنتاج النفطي، واستغلال الغاز المكتشف باستكمال منظومة إنتاجه واستغلاله لصالح البلاد، وقال إن باب الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين مفتوح لكافة الشركات الأمريكية والشركات العالمية.

واستعرض المهندس أيمن خطاب رئيس شركة بيكر هيوز تجربة الشركة بعد مضي عام على دخولها في قطاع النفط والغاز عبر الشراكة الذكية مع (UNS) في مجال خدمات الحقول والتي حققت نجاحاً بإدخال تقنيات جديدة أسهمت في إعادة آبار للإنتاج بعد توقفها، مؤكداً جاهزية الشركة للدخول في مشروعات في إنتاج النفط والغاز والكهرباء والإمدادات النفطية، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً رائداً في صناعة النفط عبر الشراكة مع الشركات الوطنية حتى تمكنها من نقل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر والتدريب وفق استراتيجية الوزارة في توطين صناعة النفط والغاز وتعظيم العائد الاقتصادي الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)