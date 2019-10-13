“واتسآب” يعود للظهور في متجر “غوغل” بعد اختفاء مفاجئ

وذكر موقع “وابيتاإنفو” أمس الجمعة، أن تطبيق “واتسآب” غاب بشكل مفاجئ عن متجر “غوغل بلاي” في خطوة غريبة.

وتأكد موقع “بيزنيس إنسايدر” من اختفاء التطبيق عن المتجر وشبكة الإنترنت، غير أنه لاحظ عدم اختفاء تطبيق “واتساب للأعمال” WhatsApp Business، كما بقي التطبيق متاحاً أيضاً على متجر تطبيقات “آي أو إس” من “أبل”.

وبحسب موقع سبوتنك أبلغ المستخدمون أن التطبيق لم يعد يظهر في نتائج البحث بمتجر “غوغل”، كذلك فلم يتمكن المستخدمون الذين يرغبون في الانضمام إلى “واتسآب” لأول مره من تثبيت التطبيق عبر متجر “غوغل” على الأقل في الوقت الحالي.

و نشر موقع “mspoweruser”، فإذا كنت قمت بتثبيت “واتسآب” مسبقاً وقمت بحذفه وتريد تثبيته مره أخرى، فيمكنك ذلك من خلال قسم “التطبيق المثبت مسبقا” في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن “واتسآب” لم يختف تماماً من متجر التطبيقات، ولم يقم “غوغل” بإدراج التطبيق في القائمة السوداء.