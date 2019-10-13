شداد يوجه اللجنة القانونية بمقاضاة شركة سوداني

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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أوضح البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد أنه، ومن بعد إجتماعه عصر أمس السبت مع اللجنة القانونية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، لمناقشة عدد من القضايا، قام بالتوجيه خلال الاجتماع برفع دعوة قضائية ضد شركة سوداني للاتصالات بسبب الأضرار التي لحقت بالاتحاد وأندية الدوري الممتاز، جراء عدم الإلتزام بالاتفاق الذي تم. وأضاف شداد أنه تم تكوين لجنة برئاسة البروفيسور محمد جلال رئيس اللجنة القانونية، وعضوية كل من مولانا محمد سليمان (حلفا) عضو اللجنة القانونية ومجلس الإدارة، ومولانا حسب الرسول إدريس عضو اللجنة القانونية، ومولانا الفاتح مختار مستشار الرئيس للشئون القانونية، لأجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بحسب سونا – أن الضرر تقديره الأولي يبلغ (65) مليون، مبيناً أنهم لم يرفضوا أي مبادرات من أجل معالجة الأمر تقديراً للعلاقة الحميمة مابين الاتحاد وشركة سوداني، لكن الأمر استفحل الآن بطول أمد الانتظار للمعالجات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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