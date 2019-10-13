عبد الواحد: جوبا لن تحقق سلاماً.. ومستعد لمقابلة برهان وحميدتي بشكل شخصي

برر رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور عدم مشاركة حركته في مفاوضات السلام في جوبا التي ستنطلق غداً بأن الأخيرة لن تصنع سلاماً للمواطن السوداني وستتحول إلى محض محاصصات حزبية وإقليمية ليس للمواطن السوداني فيها ناقة ولا جمل.

وقال في تصريحات نقلها موقع (نخبة السودان) بحسب ما أوردته اليوم التالي – إنه لا يعترف بالمجلس العسكري ولا بحكومة قوى الحرية والتغيير وما نتج عنها و أبدى رئيس الحركة المقيم في باريس استعداده لمقابلة رئيس المجلس العسكري الفريق برهان ونائبه حميدتي باعتبارهما جزءاً من المشهد السياسي للتفاكر حول مستقبل البلاد، لكنه لن يعترف بهم كحكومة، وسبق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن التقى عبد الواحد في باريس وأصدرت بعدها حركته بياناً قالت فيه إن اللقاء تم بطلب شخصي من حمدوك وليس من خلال كونه رئيس وزراء الحكومة.

Advertisements

في السياق كشف عبد الواحد النور عن اعتذارهم عن عدم المشاركة معللاً ذلك بأن رؤيتهم للسلام ليست على الطريقة التقليدية القديمة، التي يتم عبرها إعطاء وظائف في جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق ودارفور، ومحاصصات في الشمال. موضحا: نحن نرى السلام في مخاطبة جذور الأزمة التاريخية للسودان، وذلك ما لم يحدث فى جوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)