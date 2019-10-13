ضبط ذهب داخل حذاء شاب بمعبر أرقين

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ضبطت شرطة الجمارك سبيكتين من الذهب تزن حوالي (3.800) كيلوجرام من الذهب الخالص مخبأة بطريقة إحترافية في حذاء شاب ثلاثيني، أوقفته اشتباهاً بمعبر أرقين وهو في طريقه للسفر خارج البلاد، وباخضاعه للتفتيش الشخصي الدقيق تم العثور على الذهب، والقبض على المتهم فوراً وتحريك إجراءات قانونية في مواجهته بحسب صحيفة اليوم التالي.

وأشاد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك بالضبطية النوعية للجمارك بمعبر أرقين الحدودي، مشيراً إلى شروع إدارته في تركيب أجهزة الأشعة السينية الحديثة، لافتاً إلى أن هيئة الجمارك بدأت في اتخاذ خطوات بتركيب الأجهزة بالمعابر الحدودية (أرقين، اشكيت، وسواكن) كمرحلة أولى سيتبعها تركيب الأجهزة بكافة المعابر بالبلاد، حتى تطلع الجمارك بدورها بالدقة والسرعة المطلوبة لتسهيل حركة المسافرين وحماية الاقتصاد القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)