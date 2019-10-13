السيادي يقف على ترتيبات معالجة أزمة المواصلات

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : أخبار 40 مشاهدة اطمأنت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي على الخطوات التي اتخذتها ولاية الخرطوم لمعالجة أزمة المواصلات. Advertisements وأعلنت عضو السيادي في تعميم صحفي عقب الاتصال الهاتفي الذي أجرته اليوم مع والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد أن الولاية وضعت ترتيباتها لإصلاح ما يقارب ثلاثمائة باص ستعمل خلال ساعات الذروة في الخطوط الرئيسية حسب خارطة أقسام المرور بجانب وصول مائة وخمسين بصاً من المملكة العربية السعودية ومائتين وأربعين من قطر. وأشارت بحسب سونا – إلى ترتيبات الولاية لضبط استخدام الوقود ومنع تسربه باستخدام نظام البطاقة الذكية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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