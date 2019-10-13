بالصورة : اصطياد تمساح ضخم قبالة ” تنقسي” وسط تحذيرات من تماسيح إفريقية تغزو السودان

تمكن أحد الأهالي من اصطياد تمساح نيلي ضخم يوم السبت بمنطقة” الجريف” قبالة تنقسي الجزيرة شمالي السودان، بعد أن كان يشكل رُعباً و خطراً على حياة المواطنين ومواشيهم، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وحصلت “أخبار الخليج 365” على صور للتمساح الضخم، الذي لم تألف المنطقة مثله من قبل من حيث الشكل والحجم، مما أدهش سكان المنطقة.

يأتي ذلك وسط تحذيرات للمواطنين الذين تقع مناطقهم قرب شواطئ النيل من كوستي إلى حلفا من الجلوس على إنفراد قرب النهر لظهور تماسيح إفريقية شديدة الشراسة ذوات أنياب حادة و سامة قادمة من خزانات الكنغو و يوغندا بعد أن فقدت هذه الخزانات السيطرة على المياه.

يُذكر أن هذا النوع من التماسيح تستطيع المشي على اليابسة لأكثر من ساعتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)