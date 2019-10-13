مصادرة مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية وسجن مهربيها

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أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب الخرطوم برئاسة القاضي معاوية محمد عبد الله أحكاماً بالسجن عامين لكل متهم من (3) متهمين أدانتهم بتهريب العملات الأجنبية، وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ (480) ألف ريال سعودي و(10) آلاف يورو إضافة إلى مبلغ (10) آلاف درهم إماراتي المعروضات لصالح حكومة السودان.

وبحسب ما أوردته صحيفة اليوم التالي فإن المتهمين تم توقيفهم في مطار الخرطوم الدولي بموجب معلومة توفرت للسلطات الأمنية تفيد بنشاط المتهمين في تهريب العملة، وتم إعداد كمين والإيقاع بالمتهمين وبحوزتهم المعروضات واقتيادهم إلى قسم الشرطة بدائرة الاختصاص وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)