حل الاتحادات المهنية.. والانتخابات خلال 3 أشهر

كشف القيادي بتجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع أن وزارة العدل أصدرت قراراً بحل الاتحادات المهنية وتكوين لجان تمهيدية؛ تحضيراً لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر.

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وقال ربيع في تصريح بحسب ”العين الإخبارية” إن القرار أشار إلى انتهاء أجل دورة الاتحادات ونص على تحويلها إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها على التحضير للانتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر على أن يضاف إلى كل لجنة تمهيدية أربعة أعضاء يعينهم المسجل العام. وأكد أن القرار ألزم الاتحادات بتسليم جميع المستندات والمعلومات للمراجع العام الذي يحدده المسجل العام وتسليم صورة معتمدة من سجل الأعضاء الجدد والموازنة المراجعة لعرضها على الجمعية العمومية. كما أشار إلى تكوين لجنة عليا للانتخابات ولجان محايدة على أن تكتمل انتخابات الولايات في العشرين من يناير المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)