الهيئةالعامة للحج والعمرة تتسلم توصيات النيل الأبيض

تسلمت الهيئة العامة للحج والعمرة الاتحادية بقاعة التدريب المستمر بمدينة ربك ظهر اليوم توصيات الورشة التقييمية والتقويمية لحج عام 1440 هجرية بولاية النيل الأبيض والتي شرفها بالحضور الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف واللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض ووفد الهيئة العامة للحج والعمرة برئاسة الأستاذ أمير إبراهيم جماع ممثل الهيئة.

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وركزت الورشة في توصياتها على السلبيات التي صاحبت حج الموسم السابق، حيث أوصى المشاركون في الورشة بزيادة عدد الكادر الطبي في البعثة الطبية وتوفير الأدوية ومعدات وأجهزة فحص المعمل، و زيادة جرعات الإرشاد في السلوك والمظهر، كما أوصت الورشة بتحديد زي موحد، و زيادة مساحات مخيمات الحجاج السودانيين بمخيم منى بالإضافة للتدقيق في الكشف الطبي للحجاج كبار السن والتعاقد مع أسطول بصات حديثة لنقل الحجاج، بالإضافة لزيادة أعضاء البعثة الإدارية واختيارهم قبل وقت مبكر، ولدى تسلمه التوصيات تعهد الأستاذ أمير إبراهيم جماع ممثل الهيئة العامة للحج والعمرة باهتمام الهيئة بهذه التوصيات لتصبح ضمن خطة حج عام 1441 هجرية.

وقال إن الهيئة العامة بصدد عقد ورش للبعثات المتخصصة وتختتمها بالورشة التقييمية والتقويمية العامة لحج عام 1440 هجرية، وأشار إلى أن السلطات تسعى مع السعودية لإيجاد حل فقهي لوجود الحجاج في مخيمات منى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)