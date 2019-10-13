سلفاكير يرحب بوفد الحكومة المفاوض

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة Advertisements التقى الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم بوفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو . ورحب الرئيس سلفاكير بالوفد الحكومي الذي قال بحسب سونا – إنه جاء من أجل السلام، مؤكداً أن السلام هدف مشترك للسودان ودولة جنوب السودان وسيتوصلان إليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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