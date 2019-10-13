ديوان المظالم يتسلم أكثر من (80) مظلمة ضد مؤسسات حكومية

كشف ديوان المظالم العامة والحِسبّة عن تسلمه أكثر من (80) مظلمة مُقدّمة من قِبل مواطنين ضد مؤسسات حكومية ، في وقت أكد فيه تنفيذ حملات تفتيش بصورة دورية علي كافة المؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تطبيقها للوائح الخاصّة بالمؤسسة المعنية.

Advertisements

وقالت د. إحسان حسين بابكر عضو الديوان في تصريح بحسب (smc) إن الديوان ترد إليه بصورة يومية مظالم من مواطنين ضد مؤسسات حكومية مختلفة، مشيرةً إلى قيامهم بتقييم تلك المظالم ومن ثُّم يتم عمل تقرير بشأنها ورفعه إلى النيابة، مضيفةً أن النيابة العامة خاطبتهم رسمياً وأبلغتهم بأهمية وجود ممثل دائم للديوان لإطلاعها بالبلاغات التي تم فتحها بموجب التقارير الصادرة من الديوان، مؤكدةً إن الديوان غير مُختّص بإلغاء أو تعديل الأحكام القضائية بعد إصدارها.

وناشدت د. إحسان رئيس مجلس السيادة بإعطاء الديوان السُلطّة التنفيذية في إحالة المخالفات التي ترقى لمستوى الجريمة إلى النيابة، أو الإكتفاء بالتنبيه في بعض المخالفات البسيطة والعمل على معالجتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)