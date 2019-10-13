التاريخ: 13-أكتوبر-2019
32 مشاهدة
كشف ديوان المظالم العامة والحِسبّة عن تسلمه أكثر من (80) مظلمة مُقدّمة من قِبل مواطنين ضد مؤسسات حكومية ، في وقت أكد فيه تنفيذ حملات تفتيش بصورة دورية علي كافة المؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تطبيقها للوائح الخاصّة بالمؤسسة المعنية.
وقالت د. إحسان حسين بابكر عضو الديوان في تصريح بحسب (smc) إن الديوان ترد إليه بصورة يومية مظالم من مواطنين ضد مؤسسات حكومية مختلفة، مشيرةً إلى قيامهم بتقييم تلك المظالم ومن ثُّم يتم عمل تقرير بشأنها ورفعه إلى النيابة، مضيفةً أن النيابة العامة خاطبتهم رسمياً وأبلغتهم بأهمية وجود ممثل دائم للديوان لإطلاعها بالبلاغات التي تم فتحها بموجب التقارير الصادرة من الديوان، مؤكدةً إن الديوان غير مُختّص بإلغاء أو تعديل الأحكام القضائية بعد إصدارها.
وناشدت د. إحسان رئيس مجلس السيادة بإعطاء الديوان السُلطّة التنفيذية في إحالة المخالفات التي ترقى لمستوى الجريمة إلى النيابة، أو الإكتفاء بالتنبيه في بعض المخالفات البسيطة والعمل على معالجتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم يتسلم أكثر من (80) مظلمة ضد مؤسسات حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.