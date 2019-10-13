“قوي التغيير” تدفع بجملة من المقترحات لإنجاح مفاوضات جوبا

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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دفعت اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير بجملة من المقترحات والرسائل لإنجاح التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، في وقت أبدت فيه اللجنة تفاؤلاً بنجاح الجولة والوصول للتوافق والتراضي بين الطرفين.
وقال د. كمال بولاد عضو اللجنة والأمين السياسي لحزب البعث في تصريح بحسب (smc) إنهم وجهوا رسائل لجميع الأطراف بضرورة أن يكون منبر جوبا الفيصل لعملية السلام، مشيراً إلى ضرورة تقديم تنازلات حتى يتسني الوصول إلى حلول مرضية، مبيناً أن الخطوات السابقة التي اتخذها الطرفان وأبرزها إعلان جوبا كانت ايجابية وأحدثت إختراقاً واضحاً ودفعت بملف السلام إلى آفاق أوسع .
ولفت بولاد إلى أن ملف السلام هو الهدف الأهم في الفترة الإنتقالية، واصفاً تشكيل مفوضية السلام بأنه يصب في إطار تحقيق السلام المستدام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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