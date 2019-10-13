رئيس القضاء والنائب العام يوديان القسم



أدى رئيس القضاء مولانا نعمات محمد عبدالله ومولانا تاج السر الحبر اليمين الدستورية امام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن، عبدالفتاح البرهان، ببيت الضيافة بالخرطوم. أدى رئيس القضاء مولانا نعمات محمد عبدالله ومولانا تاج السر الحبر اليمين الدستورية امام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن، عبدالفتاح البرهان، ببيت الضيافة بالخرطوم. واعتمد مجلس السيادة الأسبوع المنصرم الوثيقة الدستورية التي تنص على تعيين رئيس السلطة القضائية والنائب العام.

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