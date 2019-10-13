ليبيا.. مقتل 6 بينهم ضابط في قوات الوفاق بغارة للجيش على محمية صرمان

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن 6 مسلحين قتلوا أثناء الغارة، من بينهم ضابط في قوات الوفاق برتبة عقيد يدعى محمد سويسي الزنتاني“.
وأشار المصدر إلى أن ”قوات الجيش رصدت رتلًا مسلحًا يتكون من مليشيات محلية وكذلك المرتزقة، تحرك من منطقة كاباو باتجاه المحمية، وتمت متابعته من قبل الاستخبارات العسكرية وعند وصوله تم التعامل معه بعد أن حدد موقعه بدقة“.
وفي السياق نفسه، أشار مصدر صحي في مدينة يفرن إلى أن المستشفى المركزي في المدينة استقبل القتلى والجرحى إثر الغارة التي نفذها الجيش الليبي على محمية صرمان، التي تتمركز فيها قوة تابعة لحكومة الوفاق.
وفي سياق متصل، ذكرت صفحة المكتب الإعلامي لعمليات الجيش الليبي أن مجموعة مسلحة قطعت الطريق عند ”بوابة الحرشة“ غرب مدينة الزاوية، وسمع تبادل لإطلاق النار، وأجبر المسافرون عبر هذه الطريق إلى الرجوع .
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