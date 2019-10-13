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رئيس اتحاد الكرة يوجه باتخاذ اجراءات قانونية ضد شركة اتصالات

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وجه رئيس اتحاد كرة القدم، كمال شداد، برفع دعوة قضائية ضد شركة (سوداني) للاتصالات بسبب الأضرار التي لحقت بالاتحاد وأندية الدوري الممتاز، وعدم التزامها بالاتفاق المبرم بين الطرفين.

وقدر شداد الخسائرالأولية بحوالي 65 مليون جنيه سوداني، وقال أن الاتحاد لم يرفض أي مبادرات من أجل معالجة الأمر تقديراً للعلاقة بين الاتحاد وشركة سوداني.

وجرى تكوين لجنة برئاسة محمد جلال وعضوية محمد سليمان، حسب الرسول إدريس عضو اللجنة القانونية، والفاتح مختار مستشار الرئيس للشئون القانونية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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