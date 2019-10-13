البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الاريتيري افورقي اسياسي

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، رسالة من الرئيس الارتيري اسياسي افورقي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وسلم الرسالة المستشار الخاص للرئيس الاريتيري " يماني قبرآب" بمكتبه بالقيادة العامة.

وأكدت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، حرص السودان على علاقات جيدة مع إريتريا وكل دول الجوار.

وكشفت الوزيرة عن إلتئام إجتماعات للخبراء والمختصين من البلدين لبحث المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال أخر زيارة الرئيس الارتيري للسودان.