زلاتان إبراهيموفيتش يتهم يان أندرسون مدرب السويد بالعنصرية

اتهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيش يان أندرسون مدرب منتخب السويد بالعنصرية، قبل مواجهة إسبانيا، بعد غدٍ الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وهاجم إبراهيموفيتش أندرسون لعدم استدعاء أي لاعب من أبناء المهاجرين في أول قائمة له منذ 3 سنوات.

وقال إبراهيموفيتش ذو الأصول البوسنية الكرواتية: ”في قائمته الأولى، ما الذي حدث؟ كم لاعب من أصل غير سويدي استدعاه؟ صفر! سألوه وتهرب وبعدها استدعى مجموعة من أصول مختلفة ليحسن من صورته“.

كما قال إبراهيموفيتش إن مدرب السويد دمر كل ما بناه خلال 20 عاما، في إشارة إلى أن المنتخب لطالما عكس التعددية الثقافية في السويد حيث تبلغ نسبة السكان المنتمين إلى أصول أجنبية 20%، كما قال إبراهيموفيتش إن أندرسون منحه فرصًا كثيرة للاعبين كبار في السن وكأنما توجد ”طائفة“ داخل المنتخب.

ورد أندرسون على إبراهيموفيتش وقال: ”أحزنني كثيرًا ما قاله. لقد أُحبطت من سماع هذه المسألة من لاعب قديم“، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس.

كما قال هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي لكرة القدم: ”لا يوجد أي أساس لهذه الادعاءات. ندعم المدرب بنسبة 100%. أنا تعاقدت معه بنفسي وأعرف ما هي القيم التي يرتكز عليها“.

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وإبراهيموفيش البالغ من العمر 38 عامًا، اعتزل اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفً في 116 مباراة (الهداف التاريخي).

وانتقل إبراهيموفيتش البالغ من العمر 37 عامًا، إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في مارس الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب موسمين لميلان، شارك خلالهما في 85 مباراة، وسجل 65 هدفًا، وحصد مع الفريق لقب الدوري موسم 2010/2011، وكأس السوبر الإيطالي 2010/2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف العام 2012.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.