السودان يحل الاتحادات المهنية.. والانتخابات خلال 3 أشهر

كشف القيادي بتجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع أن وزارة العدل أصدرت قرارا بحل الاتحادات المهنية وتكوين لجان تمهيدية؛ تحضيرا لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر.

وقال ربيع في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن القرار أشار إلى انتهاء أجل دورة الاتحادات ونص على تحويلها إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها على التحضير للانتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر على أن يضاف إلى كل لجنة تمهيدية أربعة أعضاء يعينهم المسجل العام.

وأكد أن القرار ألزم الاتحادات بتسليم جميع المستندات والمعلومات للمراجع العام الذي يحدده المسجل العام وتسليم صورة معتمدة من سجل الأعضاء الجدد والموازنة المراجعة لعرضها على الجمعية العمومية.

كما أشار إلى تكوين لجنة عليا للانتخابات ولجان محايدة على أن تكتمل انتخابات الولايات في العشرين من يناير المقبل.

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وعلى صعيد الوضع في السودان، أصدر المجلس السيادي السوداني، السبت، مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام، وذلك قبل يوم من انطلاق محادثات مع الحركة المسلحة والمقررة في مدينة جوبا غدا الإثنين، بوساطة الرئيس سلفاكير ميارديت، وذلك لإنهاء الحرب الدائرة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتجري المحادثات بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 7 فصائل مسلحة، بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الجنرال عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة بولاية جنوب كردفان.

وفي يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع المجلس السيادي السوداني "إعلان جوبا" مع الحركات المسلحة الذي تضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.