وزير الطاقة: نشكر مصر على دورها في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

وقال إبراهيم في تصريحات خلال لقائه السفير المصري لدى الخرطوم، حسام عيسى: "نثمن دور مصر في استقرار الأوضاع في السودان وذلك يرجع للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين، ونتطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مشروعات اقتصادية مشتركة تسهم في استقرار البلدين".
وأشار الوزير السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى الدعم المصري في العديد من المجالات لا سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي يلامس احتياجات السودان العاجلة، مبينًا أن التعاون الاقتصادي سيؤدي إلى الاستقرار السياسي بين البلدين.
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