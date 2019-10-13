وكان المرصد أفاد في وقت سابق، بمقتل 14 مدنيًا، إلا أن مديره رامي عبدالرحمن، أوضح أن ”عشرة مدنيين آخرين قتلوا في غارة تركية استهدفت قافلة كانت تقلهم وصحافيين في بلدة رأس العين“ الحدودية.
كما قتل اثنان آخران برصاص مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة قرب تل أبيض شمال الرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: مقتل 26 مدنيًا في الهجوم التركي بشمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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