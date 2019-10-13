إنتر ميلان مهدد بفقدان أليكسيس سانشيز مدة طويلة

وتعرض سانشيز لإصابة في مشاركته مع مباراة منتخب تشيلي ضد كولومبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وبحسب بيان الاتحاد التشيلي لكرة القدم، فإن سانشيز، البالغ من العمر 30 عامًا، أُصيب بخلع في أوتار الكاحل الأيسر.
من جهتها ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مدة غياب سانشيز قد تمتد حتى مطلع العام المقبل.
وتمثل إصابة سانشيز ضربة لإنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي، الذي يريد العودة على طريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام يوفنتوس في الجولة الماضية، وهي الخسارة الأولى للفريق في الدوري الإيطالي، والتي أدت لتراجع النيراتزوري إلى المركز الثاني.
يشار إلى أن سانشيز يلعب مع إنتر ميلان حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويلعب إنتر ميلان مع ساسولو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، قبل أن يلاقي بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
وشارك سانشيز في 4 مباريات الموسم الحالي مع إنتر ميلان، بواقع 129 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا.
وسبق لسانشيز أن لعب لأودينيزي الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وآرسنال ومانشستر يوناتيد الإنجليزيين.
وسجل سانشيز 80 هدفًا وصنع 45 في 166 دقيقة مع آرسنال، في حين سجل 47 هدفًا وصنع 35 في 141 مباراة مع برشلونة، في المقابل سجل فقط 5 أهداف وصنع 9 في 45 مشاركة مع مانشستر يونايتد.
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