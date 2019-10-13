الدين الأمريكي لميزانية الأمم المتحدة أكثر من مليار دولار

تتخذ الأمم المتحدة، تدابير تقشفية قاسية، لأن أكثر من 50 دولة، لم تسدد اشتراكاتها لميزانية المنظمة هذا العام، وبلغ الدين المترتب على واشنطن لميزانية المنظمة، أكثر من مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، بيان لها نشر اليوم: "في الفترة الأخيرة، بلغ حجم الدين المترتب على واشنطن لصالح الأمم المتحدة، أكثر من مليار دولار. وتبدو واضحة، محاولات واشنطن لتقويض عمل المنظمة الدولية، وهي تستخدم لتحقيق ذلك، التحيز والتحامل، خلال إصدار تأشيرات الدخول لصالح المنظمة، وكذلك وسائل الضغط المالي".

وتابعت الوزارة: "لكن روسيا تبقى، ضمن الدول التي تسدد التزاماتها المالية بدقة، وبدون أي تأخير. وتدعو موسكو تقليديا الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضباط الذاتي والدقة خلال تسديد اشتراكاتها في ميزانية المنظمة".

وفي وقت سابق، نقل مصدر في الخارجية الروسية، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تدهور الوضع المالي، للمنظمة الدولية. وأشار غوتيرش، إلى أن أمانة الأمم المتحدة، ستواجه في نوفمبر المقبل، صعوبات جدية في مجال تسديد أجور العاملين فيها، وتسديد الفواتير من موردي السلع والخدمات".