قنصلية فرنسا في الجزائر تقرر تعليق منح التأشيرات

أعلنت قنصلية فرنسا العامة بالجزائر، أن مركز VSF المسؤول عن استقبال طلبات الحصول على التأشيرة توقف عن معالجة ملفات الطلبات لدخول فرنسا ودول فضاء "شنغن" ابتداء من اليوم.

وأوضحت القنصلية الفرنسية، في بيان لها، أن توقف مركز VSF سببه قطع الإنترنت عن المركز، مؤكدة أن "سلطة ضبط البريد والاتصالات" قامت بقطع الإنترنت عن المركز، بقرار أحادي، ومن دون سابق إشعار.

ودعت القنصلية السلطات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، لتمكين مركز معالجة ملفات طلبات الحصول على تأشيرة من استئناف العمل.