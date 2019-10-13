وتغلب المنتخب البلجيكي على مضيفه الكازاخي بهدفين نظيفين اليوم الأحد، على ملعب "أستانا أرينا"، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة التاسعة.
وافتتح ميشي باتشواي التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 21، ثم أضاف زميله توماس مونيير الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.
وهي المرة الأولى التي يحقق فيها "الشياطين الحمر" ثمانية انتصارات متتالية في تاريخهم، متفوقين على الانتصارات السبعة المتتالية التي حققوها ثلاث مرات في تاريخهم بين عامي 1979 و1980، وفي 2014 و2018.
وكان المنتخب البلجيكي أول المتأهلين للنهائيات قبل مباراة اليوم، لكنه واصل سلسلة الانتصارات محققا فوزه الثامن ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد كازاخستان عند سبع نقاط في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر "تصفيات يورو 2020".. بلجيكا المتأهلة تحقق الفوز الثامن على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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