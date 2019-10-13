بالصور : هداف النادي الانجليزي محمد عيسى يعلن انضمامه للمنتخب الوطني السوداني

أكد اللاعب السوداني محمد عيسى مهاجم نادي بريستول سيتي الانجليزي وهداف دوري الثانية الانجليزي أكد عبر صفحة النادي بالعربي بموقع “فيسبوك” انضمامه لمنتخب صقور الجديان برفقة أبوبكر وياسين حامد المحترفين في اوروبا .

Advertisements

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قال أن أول مباراة له مع منتخب بلاده ستكون يوم 11 نوفمبر المقبل، كما أكد فخره واعتزازه بالدعوة التي تلقاها من الاتحاد السوداني لكرة القدم، مؤكداً حضوره في الوقت المحدد من أجل تدشين مشواره مع صقور الجديان، وقال إنه متشوق وفخور بذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)