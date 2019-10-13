طهران تتهم السعودية والسودان بعدم مساعدة ناقلة نفطها بالبحر الأحمر

قالت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، إن ناقلة النفط الإيرانية”sabiti” ، وجهت من البحر الأحمر نداءات استغاثة إلى السعودية ومصر والسودان، لكنها لم تتلق استجابة.

ونفت المؤسسة الإيرانية، أن تكون ناقلتها قد تلقت أي اتصالات من السعودية،واعتبرت مانقله موقع روسيا اليوم -أن عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة، يعتبر انتهاكا للأعراف والقواعد الدولية والمبادئ الإنسانية.

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وفي وقت سابق، أعلنت السعودية أنها كانت مستعدة، لمساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم السبت، أن “المملكة تلقت رسالة إلكترونية من ناقلة إيرانية، تفيد بأن مقدمتها تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي، لكن السفينة واصلت سيرها وأغلقت نظام التتبع الآلي بها قبل أن يتسنى تقديم المساعدة لها”.

ونقلت الوكالة عن حرس الحدود السعودي، أن الناقلة الإيرانية “سابيتي” لم ترد على اتصالات عديدة من السلطات السعودية، وأن المملكة تؤكد على “التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)