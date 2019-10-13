زراعة (100) ألف فدان قمح في العروة الشتوية بالنيل الأبيض

كشفت ولاية النيل الابيض عن إكتمال الترتيبات لزراعة (100) ألف فدان قمح في العروة الشتوية بالولاية، مشيرة الي تنفيذ السياسة التمويلية مع شركاء الانتاج والبنك الزراعي وشركات القطاع الخاص والتي أعلنتها الدولة موخراً.

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وقال المهندس الهادي عجيب مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح بحسب (smc) إنه تم وضع الخطة التأشيرية لبدء زراعة القمح في شهر نوفمبر المقبل، وتحديد المطلوبات المتمثلة في المبيدات والأسمدة والتقاوي والتقانات الحديثة ، كاشفاً عن إنتاجية عالية لمحصول السمسم خلال العروة الصيفية بلغت (4) قنطار للفدان في مساحة تجاوزت مليون و(486) الف فدان، مشيراً الي توزيع فرق علي المحليات لحصر المساحات المنتجة للموسم الصيفي الذي تبلغ (4) مليون فدان.

ولفت عجيب إلى أن إستخدام التقانات الحديثة ساهمت في تقليل الفاقد من محصول السمسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)