بالفيديو :واصفاُ الهلال السوداني بالضعيف.. رئيس نادي الزمالك يُشكك في نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

شكك رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في نزاهة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد أيام قليلة من سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا “دور الـ 16”، مؤكدًا أن الكاف تعمد وضع الزمالك في مجموعة صعبة، وتسهيل مأمورية “الأهلي”.

وتواجد الأهلي في التصنيف الأول بالقرعة، وفقًا للنتائج المتميزة التي حققها على مدار الخمس سنوات الماضية في دوري أبطال أفريقيا، إذ بلغ المباراة النهائية للبطولة عامي 2017 و2018، أمام الوداد المغربي والترجي التونسي – على الترتيب –، فضلاً عن احتفاظه بلقب الدوري المصري الممتاز منذ موسم 2016/2015 حتى الآن.

وكان من الطبيعي وضع الأهلي في مجموعة أقل صعوبة من مجموعة الزمالك الذي يشارك في التصنيف الثاني على خلفية تراجع نتائجه في دوري أبطال أفريقيا خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلال مكالمة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم الذي يقدمه اللاعب السابق “خالد الغندور” على شاشة قناة الحدث اليوم، وجه مرتضى منصور اتهامًا صريحًا إلى مسؤولي الكاف بالإنحياز إلى الأهلي.

ووبحسب موقع مصري أوضح مرتضى منصور “كلامي موجه إلى الكاف، لماذا تعاملون الزمالك وكأنه زوج الأم، لماذا لم يستدع أي لاعب من أساطير الزمالك لحضور القرعة كما حضر محمد شوقي لاعب الأهلي ومعه أحمد حسن لاعب الأهلي أيضًا والذي قال أنه فخور لتمثيل الأهلي دون ذكر للزمالك الذي لعب له، فلماذا لعب للزمالك؟ هل أنت مرتزق؟ كنت قادم من أجل المال فقط مثل أي شخص يُستأجر؟”.

وأضاف مرتضى منصور في حديثه المثير قائلاً “لا أفهم هل تم تأميم الاتحاد الأفريقي يا فاطمة؟ الكوادر المصرية داخل الاتحاد الأفريقي كاف في سلة القمامة، لأنهم يريدون اشعال فتنة في مصر، الزمالك لا يقل عن الأهلي في شيء”.

وختم حديثه المثير للجدل “يجب أن تحترم نفسك (الكاف) عند سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك لا يقل عن الأهلي، كيف تأتي بلاعبيّن اثنين من الأهلي لسحب قرعة البطولة والزمالك موجود؟ وبعدها تضع الأهلي أمام الفرق الضعيفة، وتضع الزمالك مع الفرق الأقوى، وتخبرني بأنها كانت قرعة؟ لا لم تكن قرعة بالنسبة لي، يا روح ***..نحن لا نخاف من أحد”.

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وسيبدأ الأهلي رحلته القارية بمواجهة النجم الساحلي في سوسة بنهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيستضيف الهلال أمدرمان في الجولة الثانية، على أن يزور بلاتينيوم في زيمبابوي بالجولة الثالثة.

أما الزمالك، وفي حال تمكن من تجاوز عقبة جينيراسون فوت السنغالي في المباراة المعادة يوم 24 أكتوبر الجاري، فسيبدأ رحلته بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بملاقاة مازيمبي في الكونجو الديمقراطية كينشاسا.

ووضع كل من مازيمبي والزمالك في المجموعة الأولى بدوري الأبطال مع بريميرو دي أجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وحقق بريميرو دي أجوستو وزيسكو نتائج متميزة في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال، فقد تمكن بريميرو دي أجوستو من الترشح لنصف نهائي البطولة عام 2018، وكان زيسكو قد هزم الأهلي في دور المجموعات عام 2017.

في سياق متصل، تدرس لجنة الإنضباط والأخلاقيات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فرض عقوبات على مرتضى منصور بعدما تهجم على مسؤولي الكاف والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “فاطمة سامورا” أثناء حديث سابق مع قناة الحدث اليوم وصدى البلد، فور اندلاع أزمة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت، فكيف ستكون ردة فعل الكاف بعد التصريحات الجديدة التي شكك خلالها في نزاهة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟

الخرطوم (أخبار الخليج 365)