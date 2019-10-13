(الصحة): 135 إصابة بحمى (الضنك) منها 8 حالات جديدة في ثلاث ولايات

أكدت تقارير وزارة الصحة الاتحادية أن جملة الإصابات بحمى الضنك تراكمياً بلغت 135 إصابة حتى أمس (السبت) بولايات كسلا, البحر الأحمر وشمال دارفور منها 8 حالات جديدة (7 بكسلا وواحدة بشمال دارفور) فيما سجلت الحميات الفيروسية بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل 5 حالات جديدة لتصبح الجملة تراكمياً 75حالة معلنة تجهيز خطة لمكافحة نواقل الأمراض في 7 ولايات بتكلفة 49 مليون جنيه.

ووجهت وكيل الوزارة دكتور سارة عبدالعظيم في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للإستجابة الصحية لمجابهة إنتشار الاوبئة اليوم (الأحد) بقاعة الطوارئ, ببذل المزيد من الجهود في تنفيذ كافة التكاليف وفي وقتها المحدد مع أهمية وجود المنظمات الدولية والمجتمع المدني دون إعفال لأي جهة.

وأضافت قائلة: نحن في فترة حساسة لابد من تقديم أفضل ما لدينا كل الممكن وبعض المستحيل .

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وقالت سارة عبد العظيم , إن مجابهة الوبائيات تحتاج لمزيد من الميزانيات .

وأكد الرئيس المناوب للجنة دكتور سليمان عبد الجبار ,بحسب الصيحة الآن – أن الوضع وبفضل الجهود المبذولة تحت السيطرة منبها لعدم الركون لذلك والعمل على سد الفجوات والثغرات في حال وجودها .

وأعلن مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة دكتور بابكر المقبول , عن الشروع في إرسال معينات منها الناموسيات المشبعة لولاية نهر النيل فضلاً عن التزامات مالية وعينية أخرى لافتاً إلى الحاجة الماسة لتنفيذ حملة للقضاء على جميع الأطوار المائية والطائرة للبعوض بالولاية، مشيراً إلى زيارته للولاية الخميس المنصرم في أعقاب توجيهات من الوزير الاتحادي بعد التبليغ عن ظهور حميات منوهاً إلى البدء في تجهيزات مركز معالجة الحالات بمستشفى عطبرة.

وكشف رئيس قسم المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض حمودة تيوك, عن تجهيز خطة لمكافحة النواقل في 7 ولايات تشمل ولايات دارفور الخمس بجانب كسلا والبحر الأحمر بتكلفة 49 مليون جنيه، لافتاً إلى الدفع بمبلغ 2,5 مليون جنيه لبداية العمل بكسلا والذي إنطلق اليوم بجانب دعم فني متمثل في إختصاصي حشرات وطبيب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)