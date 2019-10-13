بالفيديو:قيادي بالمؤتمر الشعبي يتغزل في رئيسة القضاء نعمات ويقول:(أمرأة عزيزة وقوية)

ابدى القيادي بالمؤتمر الشعبي الاستاذ كمال عمر اعجابه بشخصية رئيس القضاء القانونية نعمات عبدالله مشيدا بقرار تعينها رئيسا للقضاء حيث قال:( نعمات عبد الله ابنة القضائية عاصرت كل تدخل السياسة في القضاء وقفت امرأة عزيزة وقوية مدافعة عن استقلال القضاء وبالتالي مجيئها لرئيس القضاء انا افتكر تحقيق لمطلب اساسي في استقلال القضاء شخصية ما عندها اي لون سياسي لونها السياسي استقلال القضاء وسيادة حكم القانون).

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واكد عمر بان هذا الاختيار جاء لبيا لتطلعات الثوار رغم التأخير قائلا:(تعيين رئيس القضاء والنائب العام قطعا جاء متأخرا لكن جاء انا في تقديري وبمعرفتي برئيس القضاء وبمعرفتي بالنائب العام جاء مخاطبا تطلعات الثورة وجاء محاطبا تطلعات القانونيين جاء مخاطبا تطلعات الشعب السوداني ديل من اكفأ العناصر الموجودة قانونا).

وأوضج القيادي بالشعبي كمال عمر بان القضاء كان مسيسا واصبح جناحا للمؤتمر الوطني مما جعل المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في قوله:(اشكاليته في غضون الثلاثين سنة التسيس الحصل للقضائية في تاريخهاما حصل تدخل المؤتمر الوطني بكل ثقله في القضاء وافقد القضاء استقلاليته وكانت السلطة القضائية جناح تابع للمؤتمر الوطنيمما اشر بالوشع الحقوقي كله بالسودان وطبعا من تداعيات هذا التسيس تدخلت المحكمة الجنائية الدولية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)