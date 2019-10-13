إحباط تهريب أسلحة قادمة من دولة مجاورة

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أحبطت قوة مشتركة من إدارة مكافحة التهريب (بدنقلا، الدبة، وكريمة) بالولاية الشماليةعملية تهريب (1200) قطعة سلاح كانت معبأة داخل كراتين، تحتوي على كمية من المسدسات (طبنجات) كانت محملة على متن عربتي (بوكس دبل كاب) قادمة من دولة مجاورة في طريقها لإحدى الولايات (الشرقية).

وكشف مدير مكافحة التهريب المقدم شرطة وحيد بابكر كالو في تصريحات صحفية بمدينة كريمة، بحسب صحيفة آخر لحظة – أن العملية تمت علي إثر معلومات دقيقة توفرت لإدارة مكافحة التهريب بالشمالية وتم من خلالها إعداد و تنفيذ كمين محكم لرصد ومطاردة المتهمين أسفرت عن توقيفهم بالصحراء علي بعد (30) ك شرق تقاطع طريق القرير عطبرة بمحلية مروي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)