نجم توتنهام يكشف حقيقة رحيله إلى ميلان

لاعب السبيرز يتحدث إلى مراسل “يوروسبورت عربية” عن أخر تطورات رحيله عن السبيرز وهل ينتقل إلى ميلان في الميركاتو الشتوي..؟

كشف لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فيكتور وانياما عن حقيقة رحيله عن ناديه اللندني والانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المُقبل.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تربط اللاعب الدولي الكيني بالانتقال إلى صفوف الروسونيري الذي يُريد تدعيم صفوفه بعدة صفقات من أجل تحسين نتائج الفريق الذي يُعاني منذ انطلاق مُنافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتحدث وانياما في تصريحات إلى مراسل شبكة “يوروسبورت عربية” قائلاً: “لا أعتقد بإنني سوف أرحل عن توتنهام، مسألة رحيلي عن الفريق في شهر يناير المُقبل أمر صعب ومُعقد للغاية، يُمكن حدوث ذلك مع نهاية الموسم لكن الآن الأمر غير مطروح بالنسبة لي”.

أضاف “تركيزي مُنصب تمامًا على العمل في التدريبات بشكل جيد من أجل إقناع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بدخولي في تشكيل الفريق الأساسي فهو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر، وأنا مُتقبل قراره”.

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وتطرق وانياما للحديث عن مستوى توتنهام في الموسم الحالي: “نعم لم نُقدم المستوى المعروف عن الفريق منذ انطلاق مُنافسات الموسم الحالي، لكننا لدينا ثقة كبيرة في تحسين نتائج الفريق في الدوري وكذلك دوري الأبطال خلال المرحلة المقبلة”.

ولم يُشارك وانياما كثيرًا هذا الموسم بعد إصابته الأخيرة في الركبة مع السبيرز، وهو ما جعل وسائل الإعلام البريطانية تربطه بالرحيل عن ملعب وايت هارت لين في الميركاتو الشتوي المُقبل.

ومن المعروف أن صاحب الـ27 عامًا الذي انتقل من ساوثهامتون إلى توتنهام في عام 2016 مازال يرتبط بعقد مع السبيرز يمتد حتى عام 2021.

الجدير بالذكر أن فيكتور وانياما قد شارك رفقة منتخب كينيا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، ولكنه لم يستطيع تقديم المستوى المنتظر منه وبحسب يوروسبورت خرج من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف منتخبي الجزائري والسنغال.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)