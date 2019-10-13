نيمار يخطب ودّ برشلونة بمحاولة جديدة!!

حرب نيمار مع النادي الكاتالوني لا تزال مستمرة والحسم في المحكمة…

يسعى اللاعب نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى حل مشاكله مع ناديه السابق، برشلونة الإسباني، وديًا دون استكمال صراعهما في المحكمة الرياضية.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقول إن اللاعب الدولي البرازيلي كان يرغب بقوة في العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن النادي الكاتالوني لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، ليبقى نيمار في ناديه لموسم آخر.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية الشهيرة إن الصراع الدائر من فترة طويلة للغاية بين برشلونة ونيمار، سوف يستمر لفترة أُخرى من الزمن، حيث رفض برشلونة كل محاولات نيمار من أجل التوصل لاتفاق ودّي في تلك القضية.

وتتمثل القضية في مطالبة نيمار لبرشلونة بإعطائه مكافأة توقيع عقده الجديد داخل النادي، والذي وقعه قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان عام 2017، عن طريق تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 222 مليون يورو، لكن برشلونة يرفض الدفع بحجة أن المكافأة كانت على مدة العقد كاملة، والتي لم يستكملها مع النادي بالتأكيد.

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وليس ذلك فحسب، بل يطلب برشلونة مبلغ 16 مليون يورو كان نيمار قد حصل عليه كجزء من تلك الممكافأة -المقدرة قيمتها بـ40 مليون يورو- والتي يطالب نيمار بالمبلغ المتبقي منها وهو 24 مليون يورو.

واستمر الأمر في المحكمة طويلًا، حتى الشهر الماضي، حيث سعى برشلونة للتوصل إلى اتفاق ودي من أجل إنهاء الأمر، لكن نيمار اشترط توقيع برشلونة على تعهد كتابي بالتحرك من أجل التعاقد معه من جديد في الصيف المقبل، وهو ما رفضه برشلونة مما تسبب في فشل المفاوضات السلمية.

لكن نيمار عد مرة أُخرى لمحاولة خطب ود برشلونة عن طريق التقدم بطلب لإنهاء الأمر بشكل ودّي، وهو الأمر الذي رفضه البلاوغرانا راغبين في استكمال الأمر بالمحكمة بين المحامين من الجانبين.

وبحسب يوروسبورت كانت المحكمة العليا قد أعطت فترة من الوقت لكل من الطرفين لتقديم دليل مكتوب بأحقيته في المبلغ المطلوب، وذلك حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي سيتم تأجيل القضية حتى شهر مارس/آذار من عام 2020.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)