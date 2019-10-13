حميدتي يصل جوبا للقاء الحركات المسلحة

وصل إلى مدينة جوبا، اليوم (الأحد) وفد السودان المشارك في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وكان في استقباله بمطار جوبا توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية والسياسية. وأوضح توت قلواك في تصريحات صحفية أن الاستعدادات اكتملت في مدينة جوبا لاستئناف المفاوضات غداً (الإثنين)، مؤكداً أهمية تحقيق سلام شامل ومستدام لتحقيق الاستقرار في السودان.

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وقال توت بحسب الصيحة الآن – إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيصل جوبا غداً (الإثنين) لحضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات إلى جانب رؤساء كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا.

ويضم الوفد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا و محمد حسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان ووزراء رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عمر مانيس والحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)