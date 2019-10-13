المريخ يواصل تحضيراته والصيني يعود للمشاركة

يواصل فريق كرة القدم بنادي المريخ تحضيراته لمباراته أمام حي الوادي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز بمدينة نيالا ويؤدي الفريق تدريبه بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب المباراة أمام حي العرب التي خرج فيها الأحمر بتعادل مخيب.

وسيعود للتحضيرات المدافع عماد الصيني الذي كان قد تعرض لإصابة غاب على إثرها في الفترة الماضية، وستكون فترة توقف الدوري بمثابة سانحة نموذجية للمريخ لترتيب أوضاعه وتعديل مسيرته بعقد معسكر قصير قبل استئناف مسابقة

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الدوري الممتاز من جديد ووضع برنامج إسعافي عاجل للمصابين وتأهيل العائدين من الإصابات في الفترة الماضية بعد أن غاب عدد مقدر من نجوم الفريق.

كما أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة إنقاذ للمدرب الجزائري الذي ما يزال يتحسس خطاه ولم يتعرف على إمكانات اللاعبين بشكل جيد وهو ما بدأ واضحاً من خلال إدارته للمباريات في الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة اليوم التالي ، الفترة القادمة ستكون جيدة للجهاز الفني إن أفلح في استثمارها وجاءت في توقيت مثالي غير أن الجماهير تتخوف من أن تستثمرها الأندية الأخرى وتصعب مهمة الأحمر الذي يعاني بشدة على الصعيد الإداري.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)