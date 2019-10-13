الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة مرتقبة بعدد من ولايات السودان

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية إنّها رصدت سحبًا رعدية ممطرة في ولايات كلٍ من البحر الأحمر، الشمالية، الجزيرة، كردفان الكبرى، شمال وغرب دارفور.

وفي المقابل أشارت إلى أنّ هنالك سحب رعدية متحرّكة في أجزاء متفرقة من ولايات الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق،شرق ووسط وجنوب دارفور.

وتوقّعت الهيئة أنّ تتسبّب السحب الرعدية في هطولٍ أمطارٍ بكمياتٍ متفاوتة خلال الساعات المقبلة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية.

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وأوضحت بحسب موقعها الرسمي اليوم”الأحد” أنّه تمّ رصد سحب على الهضبة الإثيوبية على حدود ولايتي كسلا والقضارف، وأشارت إلى أنّها ستتجه غربًا وتسبّب هطولٍ أمطارٍ في الولايتين.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية القاطنين بالقرب من مجاري السيول والمناطق المكشوفة أخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة في الساعات المقبلة.

وكانت كلٍ من الخرطوم، شندي، القضارف، الدويم، سنار، كوستي، الأبيض، كسلا، ود مدني، أم بنين، النهود، نيالا، أبو نعامة، الدمازين، بابنوسة،كادوقلي قد شهدت أمطارًا خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أنّ الفاصل المداري يقع شمال كسلا وكريمة وجنوب دنقلا وشمال الفاشر والجنينة، وأكّدت هيئة الأرصاد محافظته على موقعه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)