سلفاكير يدعو السيسي للمشاركة في المفاوضات

قدمت دولة جنوب السودان الدعوة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف أكتوبر الجاري، خلال لقاء مبعوث الرئيس سلفاكير بالسيسي في القاهرة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري تلقى الدعوة، من ضيو ماطوك، وزيرالكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير، الذي التقاه بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد راضي بحسب الشروق – أن مفاوضات جوبا تأتي استكمالاً للاجتماع الذي تم برعاية مصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسة المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)