وتستخدم القناة حتى الآن فى بث مسيرات ترامب الانتخابية، بما فى ذلك لقطات لخطابه فى تجمع حاشد فى مينيسوتا فى 10 أكتوبر، كما تحتوى الصفحة الرئيسية للقناة على روابط إلى متجر ترامب للبضائع، بالإضافة إلى خيارات لأولئك الذين يريدون التبرع لحملته أو التطوع لها.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمتلك المرشح الرئاسى الديمقراطى بيرنى ساندرز أيضا قناة على تويتش، كما ظهرت عدد من الشخصيات السياسية على الخدمة التى حظيت بشعبية لأول مرة من قبل لاعبى ألعاب الفيديو.
جدير بالذكر أن ترامب كان ناقدًا صريحًا لجيف بيزوس، الذى اشترى تويتش فى عام 2014 بمبلغ 970 مليون دولار، إذ قال عام 2016: "إذا أصبحت رئيسًا، فسيواجهون مشاكل".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينضم لمنصة "تويتش" للفيديو لدعم حملته الانتخابية لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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