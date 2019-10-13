ترامب ينضم لمنصة "تويتش" للفيديو لدعم حملته الانتخابية لعام 2020

انضم دونالد ترامب إلى منصة تويتش لبث الفيديو الشهيرة التى تملكها أمازون، وبعد أقل من يوم واحد، جمع الحساب 55860 متابعًا.

وتستخدم القناة حتى الآن فى بث مسيرات ترامب الانتخابية، بما فى ذلك لقطات لخطابه فى تجمع حاشد فى مينيسوتا فى 10 أكتوبر، كما تحتوى الصفحة الرئيسية للقناة على روابط إلى متجر ترامب للبضائع، بالإضافة إلى خيارات لأولئك الذين يريدون التبرع لحملته أو التطوع لها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمتلك المرشح الرئاسى الديمقراطى بيرنى ساندرز أيضا قناة على تويتش، كما ظهرت عدد من الشخصيات السياسية على الخدمة التى حظيت بشعبية لأول مرة من قبل لاعبى ألعاب الفيديو.

جدير بالذكر أن ترامب كان ناقدًا صريحًا لجيف بيزوس، الذى اشترى تويتش فى عام 2014 بمبلغ 970 مليون دولار، إذ قال عام 2016: "إذا أصبحت رئيسًا، فسيواجهون مشاكل".